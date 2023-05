Les randonneuses - S01 E02 - Noémie

L’ascension a démarré et Noémie est très inquiète : elle attend toujours ses résultats. Comme si ce n’était pas suffisant, elle est ruinée et n’ose pas le dire à son fils dont elle finance les études en Australie. De son côté, Patty confronte Morgan, la pièce rapportée du groupe. Il y a un loup, elle en est sûre. La jeune flic cache quelque chose… Alors que le sommet est encore loin, tout le monde essaie de donner le change. Un violent orage éclate perturbant l’ascension des deux groupes. Malgré tout, ils se retrouvent le soir au refuge et fêtent l’anniversaire de Julien.