Les randonneuses - E04 - Karen

Plus le sommet approche, plus les secrets pèsent. C’est alors que nous découvrons que Karen, elle aussi cache quelque chose. A bout de nerfs, elle mange par inadvertance des baies hallucinogènes qui la font rapidement planer, provoquant à la fois inquiétude et hilarité dans le groupe. Suite à l’accouchement de Violette et aux révélations qui ont suivi, les six femmes sont plus soudées que jamais et continuent leur ascension vers le sommet pendant que deux des aventuriers commencent une romance… Karen, en pleine introspection, se retrouve seule face à un ours.