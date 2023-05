Le secret de Morgan va être des étincelles - Les randonneuses du 29 mai 2023 en avance

Morgan est tendue et les motivations secrètes de sa présence sont de plus en plus difficiles à cacher aux autres. Elle sait qu'une fois révélé, son fardeau ne sera plus uniquement le sien, mais aussi que certains risquent de lui en vouloir. Les six femmes s’apprêtent à escalader une corniche qui nécessite qu’elles soient encordées les unes aux autres et les accidents sont vite arrivés… L’ascension devient de plus en plus dangereuse. Pablo et Tom ne pensent pas que les filles puissent continuer.