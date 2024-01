Les randonneuses - E06 - Valérie

Valérie, Noémie, Patty, Karen et Sara décident d’outrepasser les recommandations des guides et de continuer l’ascension toutes seules. Elles sont déterminées à tenir la promesse faite à Ève. Elles laissent Morgan et les garçons endormis au refuge et démarrent leur dernière étape pour atteindre le sommet. Une tempête de neige se déclare. Arriveront-elles au sommet ?