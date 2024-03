Les reines du Ring

A sa sortie de prison, Rose, 30 ans, trouve un emploi de caissière dans un supermarché. Mais le plus important à ses yeux est de renouer avec son fils Mickaël, dont elle a été séparée pendant longtemps et qui la rejette à présent. Lorsqu’elle découvre la passion du jeune garçon pour le catch, elle décide de monter une équipe avec ses 3 collègues, Colette, Jessica et Viviane. Réticentes au début, elles finissent par se prendre au jeu et acceptent d’être entraînées par Richard Cœur de Lion, un vétéran du catch.

