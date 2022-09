ILS SONT DE RETOUR DANS UNE SAISON 2 DES LE MERCREDI 5 OCTOBRE A 8H35

Le Grand Schtroumpf, la Schtroumpfette, le Schtroumpf à Lunettes et tous nos personnages préférés sont de retour pour une seconde saison encore plus folle !

Accompagnés de leurs amies du village des filles, les petits lutins bleus plus facétieux que jamais accueillent de nouveaux compagnons aussi drôles qu’attachants !



Car loin du village, au milieu de la forêt, vit le Schtroumpf Sauvage ! Sa malice, son lien particulier avec les animaux et ses drôles de manières viendront bousculer le quotidien des Schtroumpfs, peu habitués à avoir un compagnon au caractère si bien trempé.



C'est également dans la forêt que nous découvrirons Feuille, la fée désignée pour remplacer Mère Nature. Ne maîtrisant pas encore complètement ses pouvoirs, la jeune fille devra faire face à de nombreux défis, et entraînera les téléspectateurs dans un monde toujours plus magique et fantastique.



Inlassablement pourchassés par Gargamel et Azraël, mais aussi par les ogres Grossbouf et Crâne d'OEuf, les Schtroumpfs et leurs amis vont vivre de nouvelles aventures palpitantes et pleines d’humour qui raviront petits et grands !



Production : Dupuis Edition & Audiovisuel / Peyo Productions

Format : 48x13’ et 2 spéciaux de 22’

Cible : 5/10 ans

Genre : comédie / aventure



Série adaptée d’après les livres de Peyo, édités chez Dupuis