Les Schtroumpfs, le 9 mai sur TFOU

Retrouvez le grand Schtroumpf, la Schtroumpfette et tout le village sur TFOU à partir du 9 mai vers 8h15

Schtroumpftastique ! Les héros de la série de bandes dessinées créée par Peyo reviennent à la télévision dans une toute nouvelle série animée en 3D, pour des aventures désopilantes et totalement inédites !

Vous les connaissez : ils sont bleus, hauts comme trois pommes et parlent une langue parfois schtroumpfement étrange. Même s’ils ont tous leur petit bonnet blanc, chacun a sa personnalité : le Schtroumpf à Lunettes qui sait toujours tout sur tout, le Schtroumpf Grognon qui n’aime jamais rien et encore moins le Schtroumpf Costaud qui roule des mécaniques. Sans oublier le Schtroumpf Paresseux qui n’en manque pas une pour piquer du nez, même quand il doit s’occuper de l’adorable Bébé Schtroumpf. Tous ceux-là et une centaine d’autres sont réunis autour du sage et expérimenté Grand-Schtroumpf, pour nous promettre un cocktail d’action et d’humour aussi explosif qu’un cadeau du Schtroumpf farceur !

Comme toujours, ils font face au diabolique sorcier Gargamel et son perfide chat Azraël… qui aimerait bien n’en faire qu’une bouchée !

Comme toujours ?... Pas si vite !

Vous allez découvrir les Schtroumpfs comme vous ne les avez jamais vus !

La Schtroumpfette a longtemps été la seule fille du village mais les Schtroumpfs ont récemment découvert toute une “tribu” de Schtroumpfs filles ! Téméraires, inventives et imprévisibles, Saule, Tempête, Bouton d’or, Fleur de Lys et toutes les autres accompagneront aussi nos amis les Schtroumpfs dans leurs aventures aussi drôles que palpitantes !