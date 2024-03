Les schtroumpfs - C'est qui le plus costaud ?

Le Schtroumpf Chétif lance un défi au Schtroumpf Costaud et gagne par accident! La schtroumpfette, trouvant que ce n'est pas jute, décide de se faire passer pour une voyante et annonce qu'une météorite s'abbatra sur le Schtroumpf le plus costaud. Le Schtroumpf Chétif, peureux que le sort s'acharne sur lui, propose au Schtroumpf Costaud de refaire le défi.