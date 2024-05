Les schtroumpfs - Chat perdu

Azraël en a plus qu'assez de Gargamel et quitte la masure ! Seulement, une fois en forêt, il se blesse et est recueilli par le Schtroumpf Sauvage. Ce dernier l’emmène au village pour le soigner, mais la venue du chat scinde les schtroumpfs en deux camps : ceux qui veulent l’aider, convaincus qu’il peut devenir gentil ; et ceux qui veulent le voir décamper fissa !