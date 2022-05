Les schtroumpfs - Des escargots et des Schtroumpfs

Le Schtroumpf Farceur donne aux escargots de course du Schtroumpf Paysan une potion pour les rendre ultra rapides. Ça marche tellement bien que les escargots continuent leur course hors de village, et le Schtroumpf Farceur doit aller les chercher dans la forêt... Une ENORME surprise l'y attend...