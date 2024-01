Les schtroumpfs - Faut qu'ça pousse !

Le Schtroumpf Cuisinier est de plus en plus inquiet en voyant que les Succulentes, l'ingrédient principal de sa célèbre tarte d'Equinoxe, n'ont pas encore fleuri. Il demande au Schtroumpf Paysan de faire quelque chose, mais son impatience est telle qu'il finit par utiliser une potion du Grand Schtroumpf... Et provoque bien sûr une cataschtroupmf ! Les Schtroumpfs Paysan et Cuisinier partent alors en forêt pour trouver Feuille, leur seul espoir pour remédier à cette situation. Mais leur virée bucolique se transforme bientôt en opération sauvetage lorsqu'ils découvrent que Feuille est prisonnière d'un piège signé Gargamel !