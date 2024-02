Les schtroumpfs - Gagargamel

A cause d'un philtre d'amour malencontreusement absorbé, Gargamel tombe fou amoureux de Feuille et ne veut plus la quitter. Les Schtroumpfs viennent au secours de la fée pour la débarrasser de son prétendant. Seulement l'amour ne disparaît pas en un claquement de doigts, et le Schtroumpf Costaud est bien placé pour le savoir…