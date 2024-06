Les schtroumpfs - Gargamel, reine du bal

Cette année, les Schtroumpfs Filles ont convié tous les Schtroumpfs à leur grand bal de l’Équinoxe. Apprenant la nouvelle, Gargamel et Azraël se transforment en Schtroumpfs Filles et infiltrent les préparatifs. L’objectif du sorcier : verser un filtre maléfique dans le coktail de Salsepareille et se débarrasser une bonne fois pour toutes de tous les Schtroumpfs.