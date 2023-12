Les schtroumpfs - Gargamel, reine du bal

Cette année, les Schtroumpfs Filles ont convié tous les Schtroumpfs à leur grand bal de l’Équinoxe. Apprenant la nouvelle, Gargamel et Azraël se transforment en Schtroumpfs Filles et infiltrent les préparatifs. L’objectif du sorcier : verser un filtre maléfique dans le coktail de Salsepareille et se débarrasser une bonne fois pour toutes de tous les Schtroumpfs. Mais c’était sans compter Bégonia, qui prend Gargamel pour sa cousine germaine, et le Schtroumpf Sauvage, qui tombe sous le charme de cette Schtroumpf Fille pas comme les autres… Les Schtroumpfs démasqueront-ils à temps les deux imposteurs ?