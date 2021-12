Les schtroumpfs - Gargamel voit double

Le Schtroumpf farceur transforme le Schtroumpf poète en mère de Gargamel, àqui Gargamel obéit au doigt et à l'oeil, pour lui ordonner d'arrêter de chasser les Schtroumpfs. Du coup Gargamel ne comprend plus très bien sa mère et finit par croire qu'il voit double