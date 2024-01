Les schtroumpfs - Il faut schtroumpfer Feuille !

Ce matin, le village des Schtroumpfs se réveille en panique : le temps est complètement détraqué ! Froid, chaud, froid… Et pour cause : Feuille est malade ! Pour stopper ces dérèglements qui menacent la forêt et ses habitants, les schtroumpfs doivent à tout prix guérir la fée de la nature. Mais pas si simple, quand on ne connait rien aux maladies féériques. D’autant que Gargamel, déguisé en gentil docteur, a décidé de profiter de la situation pour chiper la baguette magique de la fée…