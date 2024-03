Les schtroumpfs - La Farce de trop

Le Schtroumpf Coquet en a assez du Schtroumpf Farceur et de ses cadeaux piégés. Il décide de le prendre à son propre jeu en utilisant une poudre explosive magique. Mais cette poudre fait apparaître des centaines de mini-Schtroumpfs Farceurs qui courent partout dans le village en faisant des farces qui énervent tous les Schtroumpfs. Le Grand Schtroumpf essaie de les arrêter, mais les Schtroumpfs Farceurs Juniors le capturent et l’attachent à une fusée. Le Schtroumpf Farceur et le Schtroumpf Coquet vont devoir s’entendre pour sauver le Grand Schtroumpf avant qu’il ne s’envole dans l’espace !