Les schtroumpfs - La Salsepapareille

Le moment est enfin venu de cueillir la Salsepapareille, cette plante magique hyper puissante qui ne pousse qu’une fois tous les 300 ans. Le Grand Schtroumpf est surexcité ! Mais il n’est pas le seul sur le coup : Saule, Feuille et même Gargamel et sa mère cherchent également la plante, chacun persuadé qu’elle va réaliser ses rêves les plus fous... La compétition va être rude !