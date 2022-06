Les schtroumpfs - L'Arbre à Schtroumpfs

Le Grand Schtroumpf décide d’organiser une élection qui désignera les Schtroumpfs qui feront partie de la Brigade Spéciale chargée de défendre le village en cas d’attaque de Gargamel. Les Schtroumpfs sont sidérés par le résultat du vote ! Les élus sont : le Schtroumpf Bêta, le Schtroumpf Paresseux, le Schtroumpf Peureux, le Schtroumpf Maladroit, et le Bébé Schtroumpf ! Ce qui devait arriver arriva : Gargamel attaque le village et capture tous les Schtroumpfs, sauf nos cinq héros ! Malgré leurs défauts et leurs fortes personnalités, ils vont devoir s’entendre pour sauver leurs amis.