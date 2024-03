Les schtroumpfs - Le Décoince-schtroumpf

Fasciné par la volubile et expensive Bouton d'Or, le Schtroumpf Timide rêve de devenir son ami. Problème : il n'ose pas lui adresser la parole. Désespéré, il supplie le Grand Schtroumpf de l'aider. Celui-ci lui administre une dose de sa potion "décoince-Schtroumpf", et le voilà transformé en Schtroumpf Sûr de Lui ! Mais son assurance n'a pas l'effet escompté sur Bouton d'Or, qui ne rêve plus que d'une chose : se débarrasser de ce pot de colle !