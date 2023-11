Les schtroumpfs - Le Portrait volé

On a volé le puls beau tableau du Schtroumpf Peintre et tous les Schtroumpfs sont à sa recherche. Tandis que l'artiste se désespère, la Schtroumpfette confond le coupable, mais trop tard : pensant qu’il s’agissait de Gargamel, le Schtroumpf Peintre s’est aventuré chez leur ennemi juré et y a été fait prisonnier !