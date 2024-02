Les schtroumpfs - Le pouvoir du Schtroumpf Grognon

Gargamel jette un sort au Schtroumpf Grognon pour que tout ce dont il se plaint apparaisse dans sa masure. Et quand le Schtroumpf Grognon se plaint du Schtroumpf à Lunettes, ce dernier disparait et les schtroumpfs sont catastrophés. Le Schtroumpf Grognon culpabilise : "Moi, je ne m'aime pas" et disparaît lui aussi ! Notre petit râleur devra trouver comment se libérer, lui et le Schtroumpf à Lunettes, des griffes de l'affreux sorcier.