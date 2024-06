Les schtroumpfs - Le Rallye de la citrouille

Lors du premier rallye mixte de la citrouille, le Schtroumpf Costaud, champion incontesté des éditions précédentes, frime comme un macho, au plus grand agacement de Tempête, bien décidée à lui montrer qu’une fille peut le battre. Mais le Schtroumpf Costaud et Tempête ont tous deux un(e) coéquipier(ère) totalement dénué(e) d’esprit compétitif : Bouton d’Or et le Schtroumpf Bêta. Aveuglés par leur envie de gagner, les deux rivaux se livrent une lutte féroce tandis que Gargamel et Azraël infiltrent la course pour enfin localiser le village des schtroumpfs...