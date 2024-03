Les schtroumpfs - Le Schtroumpf à Molette

Quand le Schtroumpf Bricoleur transforme le Robot Nounou en parfait assistant, un incident efface la mémoire de la machine. Devenu naïf et candide, le robot n’a plus aucune notion de ce qu’est le bien et le mal... Et Gargamel compte bien en profiter pour qu'il l’aide à capturer les Schtroumpfs…