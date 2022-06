Les schtroumpfs - Le Schtroumpf Bêta devient papa

Le Schtroumpf Bêta trouve un oeuf dans la forêt et se met en tête de devenir "maman". L'oeuf commence à éclore, et le Schtroumpf Bêta et les autres schtroumpfs testent leurs "talents" parentaux... Finalement, le bébé sera bien mieux auprès de ses vrais parents !