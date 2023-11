Les schtroumpfs - Le Schtroumpf Cambrioleur

Quand les objets préférés des Schtroumpfs se mettent à disparaître dans tout le village, tout le monde s'inquiète et devient suspicieux. L'enquête du Schtroumpf à Lunettes et censée aider, mais elle apporte plus de questions que de réponses. Qui pourrait bien être le coupable ? Serait-ce un des Schtroumpfs ? Ce qu'ils vont découvrir va les surprendre encore plus qu'ils n'auraient pu l'imaginer !