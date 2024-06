Les schtroumpfs - Le Schtroumpf Gourou

La Schtroumpfette et les élèves de son cours de Schtroumpf-Fu prennent, à tort, le Bébé Schtroumpf pour le gourou de Schtroumpf-fu qui les guidera vers un niveau supérieur. Interprétant les gazouillis du Bébé Schtroumpf comme des ordres, la Schtroumpfette et les autres s'embarquent dans ce qu'ils croient être une mission, et suivent ses indications jusqu'à l'épreuve ultime... Combattre un ours!