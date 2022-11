Les schtroumpfs - Le Schtroumpf Sauvage s'incruste

Après que le Schtroumpf Sauvage se soit foulé la cheville, le Schtroumpf à Lunettes, la Schtroumpfette et le Schtroumpf Costaud l'installent dans la maison du Grand Schtroumpf pour qu'il récupère pendant que ce dernier est absent. Mais bien qu'il se sente mieux, le Schtroumpf Sauvage n'a plus envie de partir. Le Schtroumpf à Lunettes et les autres doivent trouver un moyen de faire déguerpir le Schtroumpf Sauvage avant le retour du Grand Schtroumpf.