Les schtroumpfs - Le Schtroumpf Tricheur

Lorsque Tempête met le Schtroumpf Gourmand en difficulté lors d'un concours du plus gros mangeur de gaufres, le Schtroumpf Gourmand triche, et gagne, acclamé par tout le village ! Très vite submergé par les remords, il concocte une potion d’oubli de son cru, qui fait apparaitre deux doubles, l'un bienveillant, l’invitant à se dénoncer, et l’autre très mauvais, le félicitant pour sa tricherie. Le Schtroumpf Gourmand aura fort à faire avec ses deux lui-mêmes sur le dos, qui, couplés à ses fans, le pousseront dans ses retranchements...