Les schtroumpfs - L'Envol du Grand Schtroumpf

Alors que le Grand Schtroumpf prépare une potion pour soigner son extinction de voix, un moineau rentre dans son labo et disperse accidentellement une poudre de transmutation corporelle. Voyant le Grand Schtroumpf se comporter comme un oiseau, les Schtroumpfs pensent qu’il a reçu un coup sur la tête et chassent le vrai Grand Schtroumpf toujours aphone dans le corps du moineau. Tandis que ce dernier se fait poursuivre par les assiduités d’un moineau femelle, puis par son conjoint jaloux, les Schtroumpfs, aidés de Saule et ses potions, essaient en vain de soigner celui qu’ils prennent pour leur chef...