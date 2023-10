Les schtroumpfs - Les deux bêtas font la paire

Voulant prouver à tous qu’il a le cerveau le plus lourd, et qu’il est donc le plus intelligent, le Schtroumpf à Lunettes invente le "pèse-schtroumpf". Hélas, au lieu peser son cerveau, la machine rend le Schtroumpf à Lunettes totalement idiot. Le village perd son Schtroumpf Intello , et gagne un deuxième Schtroumpf Bêta, ce qui ne va pas sans quelques conséquences…