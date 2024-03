Les schtroumpfs - On ne schtroumpfe pas avec l'Amour !

Persuadé d'être un expert en Amour, le Schtroumpf Rêveur utilise tous les grands clichés des romans à l'eau de rose pour unir deux Schtroumpfs dont le couple est plus qu'improbable -- Le Grand Schtroumpf et Saule. Bien que ses tentatives soient infructueuses, il refuse d'abandonner. Et lorsque le Schtroumpf Rêveur tente de réunir le Grand Schtroumpf et Saule en créant un faux danger, il les jette involontairement dans la gueule du serpent...