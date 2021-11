Les schtroumpfs - Pas de repos pour le Schtroumpf Paresseux

Le Schtroumpf Paresseux ne veut plus manquer les moments importants de la vie du Village. Le Schtroumpf Bricoleur lui fabrique un sac à dos-réveil qui l'empêche de s'endormir, lui et... tous les autres schtroumpfs aussi ! Epuisés, ils décident que ça ne peut pas durer et veulent éteindre le réveil, mais le Schtroumpf Paresseux refuse et va se cacher dans la forêt où il se retrouve face à Gargamel.