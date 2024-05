Les schtroumpfs - Pompiers un jour, pompiers toujours

Les Schtroumpfs n’en peuvent plus des bêtises et maladresses des Schtroumpfs Pompiers. Ils organisent alors un concours pour recruter une nouvelle brigade. Mais les Schtroumpfs Maladroit et Bêta ne voulant pas se laisser évincer, ils décident de participer aux épreuves en mode incognito, déguisés en Schtroumpfs Acrobate et Canard...