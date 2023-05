Les schtroumpfs - Schtroumpfboards

Le Schtroumpf Coquet et le Schtroumpf Farceur se mettent à faire du Schtroumpfboard dans tout le village. Le Schtroumpf à Lunettes trouve évidemment cela dangereux, et se met en tête de leur apprendre le Code de la Route. Mais les Schtroumpfs Farceur et Coquet n'ont aucune intention de le respecter...