Les schtroumpfs - Tout Schtroumpf, tout flamme !

Après un énième incident, les Schtroumpfs Maladroit et Bêta se disputent et décident de quitter la brigade des pompiers. Mais quand la Schtroumpfette prend leur place et fait un travail remarquable, les deux schtroumpfs, jaloux, s'unissent pour la pousser à démissionner.