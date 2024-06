Les schtroumpfs - Un peu de savoir-schtroumpf !

Le Grand Schtroumpf est nerveux car la nouvelle Fée de la Nature vient lui rendre visite. Il pense que le village est propre et bien rangé et que tout est parfait, jusqu'à ce qu'il s'aperçoive que les Schtroumpfs sont bien mal polis ! Il fait appel à Saule et aux filles pour leur apprendre les bonnes manières, mais elles ne sont pas mieux élevées que les garçons !