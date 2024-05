Les secrets de mes voisins

Hanna, propriétaire d'un centre nautique au bord d'un lac isolé, accueille dans le chalet situé à côté du sien une mère et sa fille qui ont a priori décidé de changer de vie. Très peu de temps après leur installation, Hanna s'inquiète de l'arrivée du mari de la maman et de sa belle-mère. Elle décide d'appeler la police, qui ne note rien de suspect. Les inquiétudes d'Hanna ne font que se renforcer avec le temps et un véritable duel s'engage...