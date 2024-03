Les secrets du lac

Jennifer Riley doit retourner dans la ville où elle a grandi pour aider sa sœur, accusée du meurtre de son collègue, un journaliste à scandales. Jennifer a quitté cet endroit il y a plus de vingt ans, après la disparition de sa meilleure amie, Abby. Tout le monde en ville la croit encore responsable de cette disparition et le retour est amer. Jennifer retrouve Heyden, le frère d'Abby dont elle était amoureuse et avec lequel Jennifer avait passé la nuit le soir de la disparition de son amie. Jennifer reçoit des menaces par SMS, mais elle ne se résout pas à abandonner sa sœur et fait tout pour la disculper.