Les super flics de Miami

Doug Bennet et Steve Forest se voient forcés de reprendre du service lorsqu'une vieille histoire ressurgit de leur passé de superflics. Un type qu'ils avaient arrêté pour un hold-up huit ans plus tôt sort de prison et se voit prestement refroidi par un tueur mystère. Il nous faudra pas plus pour convaincre le gros Bud d'abandonner momentanément son école de pilotage d'hélicoptère et d'épauler Terrence dans une quête de la vérité absolue qui les mènera tout droit dans les rues chaudes de Miami.