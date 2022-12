Les Témoins

Séries & Fictions

En Haute-Normandie, des tombes sont profanées, les corps déterrés sont ensuite disposés dans deux maisons-témoins, de façon à former une nouvelle famille : à chaque fois une femme, un homme et une adolescente qui ne se connaissaient pas. Le lieutenant Sandra Winckler, jeune flic chargé de l'enquête, découvre au milieu de la deuxième scène de crime la photographie de Paul Maisonneuve, ancien policier et légende de la PJ de Lille. Les deux flics s'unissent pour trouver le fin mot de l'histoire.