Les témoins - S01 E03

Sandra Winckler et Paul Maisonneuve en ont la preuve : Kaz Gorbier est vivant. L’ennemi intime de Paul est probablement celui qui déterre les corps. A la recherche de Kaz et de ses complices, Paul et Sandra découvrent une nouvelle mise en scène macabre : de nouveaux corps dans une nouvelle maison-témoin.