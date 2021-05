Séries & Fictions

À Cassis, Fanny, femme chef exigeante d'une belle réputée "La grande Voile" et Martin, fantasque propriétaire d"Easy Riders" un caravane à burgers se côtoient sans pour autant fraterniser. Leur conception de la cuisine s'opposent tellement qu'ils se détestent franchement. L'arrivée de Tom & Jeremy, deux milliardaires ambitieux qui veulent mettre à mal le restaurant de Fanny et la sandwitcherie de Martin vont les obliger à mettre leurs différends et leurs différences de coté