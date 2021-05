Les toqués - épisode 04 - Allô Mars, ici Vénus

Fanny est heureuse : elle et Martin ouvrent leur école de cuisine, et elle a retrouvé Simon son amour de jeunesse dont elle est toujours amoureuse ! Mais la chargée de mission envoyée pour statuer sur l’octroi d’une subvention indispensable à l’école débarque un mois plus tôt que prévu … Panique à bord ! … Surtout que le restaurant d’application est encore en chantier, qu’il faut trouver des élèves en urgence … Et voilà que Simon demande à Fanny de partir avec lui en Argentine ! …