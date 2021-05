Les toqués - épisode 02 - La ruée vers l'or

Fanny et Martin ont bien du mal à relancer la paillote de Rose dont ils viennent de prendre la gérance. Tom et Jérémy, bien décidés à se venger, tissent un plan machiavélique : placer un vrai-faux trésor de Cléopâtre au fond de la crique face à la paillote dans la but de nuire à sa réputation. Fanny & Martin vont-il déjouer à temps le piège ourdi contre eux ? D’autant qu’Agnès, l’ex-femme de Martin, revient dans sa vie et lui présente la petite Lou… sa fille ! Mais l’est-elle vraiment ?