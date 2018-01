LES TOURISTES : MISSION SAFARI – Karine Ferri, Jarry, Cartman, Artus, Camille Lou et Baptiste Giabiconi partent en expédition spéciale !

Par MYTF1 | Ecrit pour TF1 |

Le vendredi 9 février dès 21 heures sur TF1, ne manquez pas les aventures inédites des 6 "touristes" - Karine Ferri, Jarry, Cartman, Artus, Camille Lou et Baptiste Giabiconi - au cœur de la savane… En France !

Koh-Lanta version... Arthur ! Pour ce programme inédit, Arthur, qui a également produit l’émission, a invité 6 célébrités à passer un moment inoubliable… au cœur de la savane sans même quitter la France ! Et oui, c’est tout à fait possible.

Karine Ferri, Jarry, Cartman, Artus, Camille Lou et Baptiste Giabiconi vont passer un séjour qu’ils ne sont pas prêts d’oublier. Ces "bras cassés en immersion" comme le dit Arthur, pensent qu’ils vont passer un week-end "tranquille" en Auvergne, avant de se retrouver au cœur d’une réserve animale !

Durant 3 jours et 2 nuits, les touristes sortent de leur zone de confort pour vivre en immersion unique près des girafes, des hippopotames ou encore des lions… Karine Ferri, Jarry, Cartman, Artus, Camille Lou et Baptiste Giabiconi vont apprendre à vivre, cuisinier et dormir ensemble avant d’endosser le rôle de soigneur animalier.

Leur objectif : Relever un maximum de défis lancés par Arthur et obtenir le brevet du meilleur soigneur animalier. L’heureux vainqueur laissera sa trace car un nouveau-né du parc portera son nom !

Avec ces invités d’exception, les fous rires sont garantis, mais aussi quelques (grosses) frayeurs ! Quelle personnalité réussira à obtenir le brevet du meilleur soigneur animalier ? Quel animal portera le prénom de l’une de nos 6 personnalités ?

Rendez-vous le Vendredi 9 Février à 21h sur TF1 !