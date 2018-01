6 célébrités au coeur d'un safari : de vrais TOURISTES...🦁🐵🐊

RENDEZ-VOUS VENDREDI 9 FEVRIER A 21 H - Dans ce nouveau programme inédit et hilarant, Arthur a invité six célébrités : Karine Ferri, Camille Lou, Baptiste Giabiconi, Artus, Jarry et Cartman à passer un séjour inoubliable dans un lieu tenu secret.A leur arrivée, en plein cœur de l’Auvergne, elles vont vivre un séjour touristique un peu particulier et découvrir un univers surprenant où elles n’ont jamais mis leurs pieds !En effet, ces six «Touristes» vont être propulsés au cœur de la savane en «Mission Safari»… sans même prendre l’avion !C’est au cœur d’une réserve riche de plus de 1 000 animaux sauvages que nos six «Touristes» vont sortir de leur zone de confort pour vivre une immersion unique et à mourir de rire !Durant trois jours et deux nuits, elles vont se glisser dans la peau de véritables soigneurs animaliers au plus près des hippopotames, éléphants, girafes, lions, singes… Tous n’auront qu’un seul but : obtenir le brevet du meilleur soigneur animalier !Pour cela, ils vont devoir apprendre à vivre ensemble, mais aussi à cuisiner et à dormir ensemble, et apprendre à mieux se connaître pour le meilleur… et pour le pire !De rencontres insolites en intenses moments d’émotions, entre fous rires et grosses frayeurs, les 6 personnalités vont découvrir un univers fascinant et tout donner pour relever les multiples défis proposés par Arthur. Un défi remporté, c’est une récompense obtenue (un bracelet). Celui ou celle qui aura remporté le plus de récompenses aura la chance de laisser une trace de son passage dans le parc animalier : un nouveau-né du parc portera le prénom du grand vainqueur.Dans Les touristes : Mission Safari, personne ne sait si les six personnalités réussiront leur mission mais une chose est sûre : ce sont de vrais touristes !Quelle personnalité réussira à obtenir le brevet du meilleur soigneur animalier ?Quel animal portera le prénom de l’une de nos six personnalités ?