6 célébrités en plein coeur des Alpes, en immersion unique et délirante

VENDREDI 28 DECEMBRE à 21h - Après un premier séjour dans un parc animalier en «Mission Safari» où ils ont vécu une aventure hors du commun, six Touristes ont été une nouvelle fois invités par Arthur à relever des défis complètement dingues dans un univers inconnu. Cette fois, c'est en plein cœur des Alpes françaises que les touristes Shy’m, Denitsa Ikonomova, Artus, Baptiste Giabiconi, Cartman et Jarry vont devoir sortir de leur zone de confort afin de vivre cette immersion unique et délirante !Durant 3 jours et 2 nuits, ils vont se glisser dans la peau de véritables experts de haute montagne. Entre apprentissage de la survie, secourisme et glisse en tout genre, tous n’auront qu’un seul objectif : Gravir l'aiguille Rouge à plus de 3 200 mètres d'altitude. Et il faudra faire preuve de motivation car un seul d'entre eux obtiendra son brevet de guide de haute montagne à la fin de l'aventure. Tout au long de leur ascension, ils devront relever une série de défis imposée par Arthur. Un défi remporté, c’est un bracelet obtenu comme récompense. Celui ou celle qui aura obtenu le plus de bracelets aura l'immense honneur de laisser une trace de son passage en donnant son nom à une des pistes de ski du domaine.De challenges loufoques en intenses moments d’émotions, entre fous rires et grosses frayeurs, nos six personnalités vont découvrir les difficultés de la vie en haute altitude et apprendre à vivre ensemble en faisant preuve de solidarité pour le meilleur … et surtout pour le pire ! Les touristes : misison haute montagne, personne ne sait si les six personnalités réussiront leur mission mais une chose est sûre : ce sont de vrais touristes ! Quelle personnalité réussira à obtenir son brevet de guide de haute montagne ?