Une nouvelle épreuve attend nos touristes : monter tout en haut d'une échelle. Booder, qui a le vertige, angoisse... L'humoriste ne rigole plus autant lorsqu'il commence à monter et est pris de panique dès le début de l'épreuve. Booder est bloqué et ne peut plus descendre... Extrait des Touristes : Mission pompiers, diffusée vendredi 03 janvier 2020.