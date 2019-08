Ça donne quoi Baptiste Giabiconi en chef d’une section ?

En ayant gagné le premier écusson de l’aventure, Baptiste Giabiconi a été désigné comme chef de la section « Touriste ». La formation touchant presque à sa fin, les célébrités ont quartier libre. Et pendant ce temps, ça va être une fois de plus du grand n’importe quoi. Ils vont s’entraîner au pas cadencé que le major tente de leur inculquer depuis trois jours. Malgré une autorité peu efficace, il va tant bien que mal essayer de guider sa section. Si le départ est plutôt réussit, les plaisanteries vont rapidement prendre le dessus et ça finit en démarche dansante sur le son d’Uptown Funk ! Au moins ils ont la musique dans la peau ! – Extrait des Touristes : Mission école de police, diffusée vendredi 9 août 2019.